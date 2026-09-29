ВС РФ с земли и дронами ударили по логистическим центрам, портам и судам ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по логистическим центрам, портам и судам ВСУ

Москва29 сен Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам, морским судам и другим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом заявило Минобороны РФ во вторник, 29 сентября.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в сводке ведомства

По сообщению Минобороны, в результате в Киеве были поражены локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и частей к ним; центр обработки данных "Бимобайл" - одна из основных точек обмена интернет-трафиком, которая обеспечивает стабильность передачи информации, в том числе в интересах ВСУ; центр "Парковый", который обеспечивает обработку данных в государственных и частных сервисах, в том числе в интересах украинских Вооруженных сил. Кроме того, как сказано в сообщении, в Киевской области был поражен складской терминал "Белогородка", где хранили и производили дроны.

В Одесской области при ударе ВС РФ была поражена электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов. Помимо этого, поражен цех производства дронов в населенном пункте Великодолинское. В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, связанные с военными грузами. В порту Одесса нанесено поражение сухогрузу, доставившему военное имущество для обеспечения украинских военных. На переходе морем поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одесса, добавили в Минобороны.