Польша пока не приняла решение о сбивании дронов над Украиной

Варшава обозначила условие для сбивания дронов над Украиной Польша пока не приняла решение о сбивании дронов над Украиной

Москва29 сен Вести.Варшава пока не приняла решения о возможном сбивании неопознанных беспилотников над территорией Украины. Об этом в эфире телеканала TVP Info сообщил заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек.

Без сомнения, это должно быть согласовано в рамках действий союзников (по НАТО - Прим. ред.) сказал он

Замглавы польского Минобороны также предупредил, что в случае самостоятельных шагов со стороны Варшавы Москва может расценить их как вступление Польши в боевые действия.

Ранее другой заместитель министра обороны Польши, Цезарий Томчик, заявлял, что польским пилотам могут разрешить принимать решения о сбивании объектов, приближающихся или влетающих якобы со стороны России, основываясь только на радиолокационных данных, без визуального подтверждения.

По его словам, ранее поражение воздушных целей без их идентификации допускалось только в условиях войны или после введения военного положения. Теперь же польские вооруженные силы смогут открывать огонь по таким объектам, ориентируясь исключительно на данные радаров.