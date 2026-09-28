Москва28 сен Вести.Министерство национальной обороны Польши разрешит польским ВВС без визуальной идентификации сбивать в воздушном пространстве республики объекты, якобы летящие из России, сообщил заместитель главы ведомства Цезарий Томчик.

Такое решение он озвучил во время пресс-конференции. Ее транслировал телеканал TVP Info.

Министерство национальной обороны изменит процедуры ведения огня по объектам, приближающимся к нам со стороны России, заменив то, что в мирное время является стандартом - визуальную идентификацию, - на так называемую позитивную идентификацию сказал Томчик

Речь идет, как уточнил замглавы польского ведомства, о принятии решений на основании данных с радаров. Он отметил, что ранее в Польше не пользовались подобными возможностями, "поскольку они, как правило, предусмотрены только на случай войны или введения военного положения".

Польша, по словам Томчика, "ежедневно сталкивается с риском проникновения дронов".

14 сентября стало известно, что ВВС Польши могли сбить украинский МиГ-29 во время российского удара по военным объектам на Украине. Как сообщил оперативный командующий Вооруженными силами страны Иренеуш Новак, в тот момент польские истребители следили в небе за якобы российской ракетой и никто не имел возможности идентифицировать другой объект, также двигавшийся в непосредственной близости от польской границы.

Как отмечал тогда Новак, если бы украинский пилот залетел в воздушное пространство Польши, пришлось бы рассматривать вариант с открытием огня.