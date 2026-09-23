Польша обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства ВС Польши обвинили российский самолет в якобы нарушении воздушного пространства

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы Польши утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом военное ведомство Польши написало в своем аккаунте в соцсети Х.

Российский самолет кратковременно нарушил воздушное пространство в 11:08 (в 12:08 по мск – прим.ред.) к северу от города Бранево. Самолет выполнял полет из Калининградской области и оставался в польском воздушном пространстве 42 секунды говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что в воздух поднялись истребители ВС Польши и были приведены в готовность наземные силы.

14 сентября стало известно, что польским военным разрешили сбивать все объекты, которые нарушают воздушное пространство страны. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.