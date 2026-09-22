Польские ВВС подняли истребители для сопровождения Ил-20 над Балтикой

Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой Польские ВВС подняли истребители для сопровождения Ил-20 над Балтикой

Москва22 сен Вести.Дежурная пара польских истребителей поднялась в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, российский самолет находился примерно в 40 километрах от польского побережья.

Еще один инцидент над Балтикой с участием российского разведывательного самолета Ил-20. В 40 километрах к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолет, у которого не были включены идентификационные устройства и который создавал угрозу для гражданской авиации написал министр в соцсети X

Польское оборонное ведомство ранее сообщало об аналогичном случае 3 сентября. Кроме того, 19 сентября польские ВВС поднимали самолеты из-за заявленной "активности" России.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.