Москва16 сенВести.Польша в очередной раз подняла в воздух военную авиацию, объяснив это активностью российских сил на Украине. Как сообщило Оперативное командование родов вооруженных сил Польши, "польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве". В заявлении утверждается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".
В связи с полетами военной авиации Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува.
В связи с интенсивными полетами военной авиации временно приостановлено выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешуваговорится в сообщении
Ранее Польша подняла авиацию 13 сентября, также якобы на фоне активности РФ.