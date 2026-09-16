Варшава снова подняла истребители: Польша объяснила это активностью России Польша подняла военную авиацию, объяснив это активностью ВС РФ на Украине

Москва16 сен Вести.Польша в очередной раз подняла в воздух военную авиацию, объяснив это активностью российских сил на Украине. Как сообщило Оперативное командование родов вооруженных сил Польши, "польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве". В заявлении утверждается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".

В связи с полетами военной авиации Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува.

В связи с интенсивными полетами военной авиации временно приостановлено выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува говорится в сообщении

Ранее Польша подняла авиацию 13 сентября, также якобы на фоне активности РФ.