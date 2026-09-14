Глава МО Польши: из Балтийского моря в районе Русиново подняли военный дрон

Глава минобороны Польши сообщил об обнаружении БПЛА на пляже на западе страны Глава МО Польши: из Балтийского моря в районе Русиново подняли военный дрон

Москва14 сен Вести.Польские военные обнаружили и подняли из Балтийского моря боевой беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По словам министра, БПЛА был обнаружен в районе населенного пункта Русиново.

В районе пляжа в населённом пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон написал Косиняк-Камыш в своих соцсетях

Точные результаты экспертизы дрона, его модель, факт наличия у него боевой части, пока не определены. Однако министр уже заявил, что беспилотник, по его словам, имеет российское происхождение.

Ранее замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что местным военным выдано разрешение сбивать все объекты, которые нарушают воздушное пространство страны.