Москва4 сен Вести.Картографический БПЛА был обнаружен в Финляндии 2 сентября. Финская сторона заявила, что дрон якобы был изготовлен в РФ, но цели его использования неизвестны, сообщил руководитель расследования финской береговой охраны.

Дрон нашли в районе Порвоо среди камней у архипелага Пеллинки. Финская погранохрана устанавливает, как БПЛА попал на территорию страны и где пересек границу.

На основании предварительного внешнего осмотра речь, судя по всему, идёт о беспилотном летательном аппарате типа Geoscan 701 следует из сообщения ведомства

Глава следственной группы Антти Лескеля из береговой охраны в беседе с телерадиокомпанией Yle заявил, что беспилотник, "скорее всего, прибило к берегу водой, поскольку он впитал много влаги". Отмечается, что якобы такой аппарат используют госорганы и гражданские структуры.

С марта финские власти регулярно фиксируют появление беспилотников в воздушном пространстве страны. Расследования показали, что многие из них имеют украинское происхождение. Ранее Финляндия заявила, что усиливает защиту побережья на фоне возросших атак БПЛА.