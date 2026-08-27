Москва27 авгВести.В Финляндии начали устанавливать специальные кольца в прибрежных скалах для оперативного развертывания боновых заграждений в случае разлива нефти в Финском заливе. Об этом сообщает Yle.
Необходимость дополнительной защиты связывают с возросшим риском нефтяных разливов на фоне атак украинских беспилотников.
Удары дронов уже наносились по российским нефтяным портам, и, конечно, под удар может попасть и судно, перевозящее нефть. Мы обеспокоенызаявила руководитель морского экологического направления Фонда Йона Нурминена Улла Росенстрем
Всего планируется установить 350 колец, несколько десятков из них уже закреплены в скалах.
Места для установки ранее обозначили белыми кругами с крестом внутри. Главное лесное управление Финляндии предупреждало местных жителей и туристов о появлении таких отметок и просило их не трогать.
Ранее сообщалось, что европейских лидеров спрятали в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве. Среди них также был президент Финляндии Александр Стубб и его супруга.