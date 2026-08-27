На финском побережье установят сотни креплений для защиты от БПЛА

Финляндия усиливает защиту побережья на фоне возросших атак БПЛА На финском побережье установят сотни креплений для защиты от БПЛА

Москва27 авг Вести.В Финляндии начали устанавливать специальные кольца в прибрежных скалах для оперативного развертывания боновых заграждений в случае разлива нефти в Финском заливе. Об этом сообщает Yle.

Необходимость дополнительной защиты связывают с возросшим риском нефтяных разливов на фоне атак украинских беспилотников.

Удары дронов уже наносились по российским нефтяным портам, и, конечно, под удар может попасть и судно, перевозящее нефть. Мы обеспокоены заявила руководитель морского экологического направления Фонда Йона Нурминена Улла Росенстрем

Всего планируется установить 350 колец, несколько десятков из них уже закреплены в скалах.

Места для установки ранее обозначили белыми кругами с крестом внутри. Главное лесное управление Финляндии предупреждало местных жителей и туристов о появлении таких отметок и просило их не трогать.

Ранее сообщалось, что европейских лидеров спрятали в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве. Среди них также был президент Финляндии Александр Стубб и его супруга.