Москва25 авгВести.Президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейского совета Антониу Кошта спустились в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что в укрытие также отправились супруга финского президента Сюзанн Иннес-Стубб и глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Как сообщается, иностранные гости находились в отеле InterContinental в центре украинской столицы.
Воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического оружия.
Ранее в Германии сообщили о панике в Киеве из-за недостатка снарядов перед зимой.