Стубба и Кошту эвакуировали в бомбоубежище во время визита в Киев

Европейских лидеров эвакуировали в бомбоубежище во время визита в Киев Стубба и Кошту эвакуировали в бомбоубежище во время визита в Киев

Москва25 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейского совета Антониу Кошта спустились в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что в укрытие также отправились супруга финского президента Сюзанн Иннес-Стубб и глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Как сообщается, иностранные гости находились в отеле InterContinental в центре украинской столицы.

Воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического оружия.

Ранее в Германии сообщили о панике в Киеве из-за недостатка снарядов перед зимой.