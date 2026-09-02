На юге Финляндии обнаружили беспилотник неизвестного происхождения МО Финляндии сообщила об обнаружении БПЛА в районе Порвоо

Москва2 сен Вести.На юге Финляндии в районе города Порвоо был найден беспилотник неизвестного происхождения, сообщило министерство обороны страны.

1 сентября, на прибрежной территории в районе Порвоо был обнаружен дрон​​​. По предварительным данным, речь идет о дроне для картографического использования, и он не представляет опасности для окружающих говорится в сообщении на сайте ведомства

Расследованием происхождения БПЛА и его возможной траектории полета занимается погранохрана Финляндии. По данным пограничников, не ясно, идет ли речь о нарушении границ республики.

Ранее стало известно, что в Финляндии начали устанавливать специальные кольца в прибрежных скалах для оперативного развертывания боновых заграждений в случае разлива нефти в Финском заливе. Как писал портал Yle, необходимость дополнительной защиты связывают с возросшим риском нефтяных разливов на фоне атак украинских беспилотников.