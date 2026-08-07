В Финляндии хотят увеличить количество болот, чтобы не прошли русские танки Финляндия хочет использовать приграничные болота как элемент обороны

Москва7 авг Вести.Финляндия рассматривает возможность использовать болота на границе с Россией в случае возможного конфликта, сообщает финская национальная телерадиовещательная компания Yle.

Массовое осушение болот в Финляндии началось в 1950‑е годы, чтобы использовать их под лес. Это снизило биоразнообразие и усилило выбросы углекислого газа из почвы, и со временем возникла необходимость их восстановления. Первые восстановительные работы проводили в порядке в 1990‑е годы. В 2000‑х восстановление распространилось шире.

Изначально восстановление рассматривали главным образом как способ увеличить биоразнообразие. Позже к обсуждению добавились его климатические эффекты и возможные оборонные выгоды говорится в публикации

Согласно отчету рабочей группы министерств окружающей среды и обороны, опубликованному в июне, на границе с Россией это может дать значительные преимущества.

Поскольку болота становятся более водонасыщенными и труднопроходимыми, это затрудняет движение тяжелой техники передает финское агентство

В Финляндии, по оценкам, есть как минимум 180 000 гектаров топей, восстановление которых принесло бы пользу обороне, говорится в публикации. Причем один гектар обойдется в среднем в тысячу евро.