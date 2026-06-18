Москва18 июнВести.Армия Норвегии предлагает передать новой бригаде в области Финнмарк, граничащей с Россией, старые танки Leopard.
По информации телерадиокомпании NRKО, данная инициатива объясняется отсутствием у Вооруженных сил Норвегии средств на закупку новых танков.
Боевые кони типа [Leopard] 2A4, которым более 40 лет, отправятся в Финнмаркговорится в материале
Ранее министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что расходы страны на оборону удвоились с 2021 года.
В 2025 году в министерстве обороны Норвегии сообщили о формировании новой военной бригады в области Финнмарк. В ведомстве целью формирования бригады назвали сдерживание тех, кто "не желает нам добра".