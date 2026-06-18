NRK: Военные Норвегии у границы с РФ могут получить старые танки

NRK: Норвегия может передать новой бригаде старые танки из-за нехватки средств NRK: Военные Норвегии у границы с РФ могут получить старые танки

Москва18 июн Вести.Армия Норвегии предлагает передать новой бригаде в области Финнмарк, граничащей с Россией, старые танки Leopard.

По информации телерадиокомпании NRKО, данная инициатива объясняется отсутствием у Вооруженных сил Норвегии средств на закупку новых танков.

Боевые кони типа [Leopard] 2A4, которым более 40 лет, отправятся в Финнмарк говорится в материале

Ранее министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что расходы страны на оборону удвоились с 2021 года.

В 2025 году в министерстве обороны Норвегии сообщили о формировании новой военной бригады в области Финнмарк. В ведомстве целью формирования бригады назвали сдерживание тех, кто "не желает нам добра".