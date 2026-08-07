Эксперт: финское хранилище ядерных отходов могут использовать для давления на РФ

Эксперт сообщил об возможной угрозе РФ из-за финского хранилища ядерных отходов Эксперт: финское хранилище ядерных отходов могут использовать для давления на РФ

Москва7 авг Вести.Подземное хранилище отработанного ядерного топлива в Финляндии может оказаться одним из инструментов НАТО для давления на Россию.

Такое мнение агентству ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Локализация такого проекта имеет определенную стратегическую перспективу. Так, объект высокой радиационной угрозы создается в практически российском приграничье. Это говорит о создании дополнительного инструмента потенциального давления. В случае прямого противостояния России и блока НАТО подобные объекты представляют сдерживающий, якобы защитный фактор, для той территории, где он размещен рассказал Степанов

4 августа Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива Онкало – первого в мире объекта для долгосрочного геологического захоронения ядерных отходов.

Хранилище расположено рядом с АЭС "Олкилуото" примерно в 240 километрах от Хельсинки. Проект предусматривает безопасное хранение отработанного ядерного топлива на протяжении 100 тысяч лет.

Между тем, российская госкорпорация "Росатом" досрочно завершила рекультивацию двух хранилищ отходов ядерного производства в Киргизии.