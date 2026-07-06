Росатом досрочно завершил рекультивацию двух хранилищ отходов в Киргизии Лихачев: Росатом досрочно завершил работы на двух хранилищах отходов в Киргизии

Москва6 июл Вести.Российская госкорпорация "Росатом" досрочно завершила рекультивацию двух хранилищ отходов ядерного производства в Киргизии, рассказал гендиректор корпорации Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Как отметил глава госкорпорации, в Киргизии работа Росатома в первую очередь сосредоточена на экологических проектах.

Для нас большая ответственность привести в приемлемое состояние ядерное наследие Советского Союза, так называемые хвостохранилища. Их три [в Киргизии]. На двух из них Тамуюн и Кызыл-Джар досрочно закончились наши работы, а на Каджи-Сай, где больше накоплено отходов, мы будем двигаться в этом смысле как можно более быстро и эффективно подчеркнул Алексей Лихачев

Он добавил, что на столе правительства Киргизии также лежит предложение о строительстве в республике атомной станции малой мощности на базе реакторов "Ритм". Вокруг этой темы будут обсуждения в рамках контактов премьер-министров России и Киргизии на полях промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.