Москва4 авгВести.Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива Онкало – первого в мире объекта для долгосрочного геологического захоронения ядерных отходов.
Центр радиационной и ядерной безопасности выдает ресурсы на содержание объекта по захоронению отработанного жидкого топливаговорится в сообщении на сайте центра
Хранилище расположено рядом с АЭС "Олкилуото" примерно в 240 километрах от Хельсинки. Проект предусматривает безопасное хранение отработанного ядерного топлива на протяжении 100 тысяч лет.
Для начала эксплуатации объекту также необходимо получить разрешение министерства занятости и экономики Финляндии. В ведомстве сообщили о готовности выдать соответствующую лицензию.
Согласно проекту, отработанное ядерное топливо будет помещено в чугунные контейнеры с медной оболочкой, после чего их разместят в скважинах на глубине более 400 метров.
Компания Posiva, реализующая проект, запросила лицензию на эксплуатацию объекта до конца 2070 года.