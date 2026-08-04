© Исследования Карло Руббиа могут сделать ядерные отходы более безопасными., EPA

В Финляндии одобрили запуск хранилища ядерных отходов Хранилище ядерных отходов в Финляндии получило разрешение властей

Москва4 авг Вести.Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива Онкало – первого в мире объекта для долгосрочного геологического захоронения ядерных отходов.

Центр радиационной и ядерной безопасности выдает ресурсы на содержание объекта по захоронению отработанного жидкого топлива говорится в сообщении на сайте центра

Хранилище расположено рядом с АЭС "Олкилуото" примерно в 240 километрах от Хельсинки. Проект предусматривает безопасное хранение отработанного ядерного топлива на протяжении 100 тысяч лет.

Для начала эксплуатации объекту также необходимо получить разрешение министерства занятости и экономики Финляндии. В ведомстве сообщили о готовности выдать соответствующую лицензию.

Согласно проекту, отработанное ядерное топливо будет помещено в чугунные контейнеры с медной оболочкой, после чего их разместят в скважинах на глубине более 400 метров.

Компания Posiva, реализующая проект, запросила лицензию на эксплуатацию объекта до конца 2070 года.