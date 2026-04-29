Мема сравнил возможный ввоз и хранение ЯО в Финляндии с Карибским кризисом

В Финляндии сравнили возможное размещение ЯО в стране с Карибским кризисом Мема сравнил возможный ввоз и хранение ЯО в Финляндии с Карибским кризисом

Москва29 апр Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью агентству РИА Новости сравнил возможный ввоз и хранение ядерного оружия (ЯО) на территории Финляндии с Карибским кризисом между Советским Союзом и США в октябре 1962 года.

Таким образом он прокомментировал действия правительства Финляндии, которое внесло на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

Это кризис, более серьезный, чем Карибский. Альянс, который обещал не расширяться ни на дюйм в сторону Востока, а теперь расширяет свое военное присутствие [в Финляндии], представляет серьезную угрозу национальной безопасности России отметил Мема

По данным издания The National Interest, инициатива по размещению ядерного оружия в Финляндии изначально была предложена для "сдерживания России" и обороны страны. При этом Мема выразил мнение, что ввоз и хранение ЯО не повысит безопасность Финляндии.