The Times: под Хельсинки построили бомбоубежища почти для миллиона человек

The Times: подземный город с 5500 убежищами построен под Хельсинки The Times: под Хельсинки построили бомбоубежища почти для миллиона человек

Москва13 июл Вести.Власти Финляндии построили под Хельсинки сеть из 5,5 тыс. бомбоубежищ, внутри которых находятся церкви, бассейны, скейт-парки и другие объекты.

Об этом пишет британская газета The Times.

Объекты, как подчеркивается, строятся для чрезвычайных ситуаций, а затем сдаются в аренду.

Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5500 убежищ, вмещающих почти миллион человек говорится в материале

Финская сеть подземных убежищ является частью общенациональной системы гражданской обороны. Отмечается, что любое строящееся в столице Финляндии новое офисное или жилое здание должно иметь бункер.

Правительство Финляндии в апреле внесло в парламент предложение разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие. Для этого финский кабинет министров предложил внести поправки в закон об атомной энергии и уголовный кодекс. Парламент Финляндии 17 июня одобрил предложенный законопроект.

Финская общественная активистка Салли Райски заявила, что власти Финляндии скрывали от собственных граждан изменение закона о безъядерном статусе. Она также отметила, что при вступлении страны в Североатлантический альянс в 2023 году в документах было указано, что на территории страны планируется разместить 15 баз НАТО.