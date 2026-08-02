Москва2 авг Вести.Политическая элита Финляндии выступает за войну с Россией. Об этим в интервью РИА Новости заявил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

Он пояснил, что нынешнее руководство Финляндии причастно к ряду незаконных действий и опасается, что за них придется отвечать. Только война поможет финским элитам уйти от ответственности.

Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией. – Прим. ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности добавил Туртиайнен

Бывший депутат выступил за возобновление отношений с РФ. А финское руководство должно взять на себя ответственность за провалы во внешней политике.

Ранее западные СМИ сообщили, что НАТО прорабатывает план по расширению ядерного сдерживания в Европе. В частности, альянс может рассматривать переброску ядерных бомб В61-12 в Финляндию и Польшу.

17 июня парламент Финляндии одобрил законопроект, который разрешает ввозить ядерное оружие на территорию страны.