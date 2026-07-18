Москва18 июлВести.Польша предоставит Украине доступ к своим военным самолетам-заправщикам, но только после завершения конфликта, сообщил начальник оперативного командования видами Вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак.
В интервью изданию Defence24 он подчеркнул, что использование польских воздушных танкеров в период активных боевых действий исключено. Помимо Украины, такие самолеты будут доступны для ВВС Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Прибалтики.
Новак при этом отметил, что в настоящее время Польша не располагает упомянутыми заправщиками — страна находится на этапе их закупки.
5 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава скоро обнародует информацию обо всех траншах военной помощи Киеву, переданной за последние 4 года.