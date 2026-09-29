Москва29 сенВести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам энергетической, производственной и портовой инфраструктуры в Одесской области, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Одесской области [поражена]: электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портовговорится в сообщении
По данным ведомства, также был поражен цех по производству беспилотников самолетного типа в населенном пункте Великодолинское.
Кроме того, в порту Измаил российские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, которые, по информации Минобороны, использовались для разгрузки грузов военного назначения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября российские войска нанесли удар по двум сухогрузам в Черном море и объектам порта Одессы. По данным оборонного ведомства, пораженные суда перевозили грузы, предназначенные для Вооруженных сил Украины.