Минобороны: ВС РФ ударили по электроподстанции, цехам с БПЛА и порту под Одессой

ВС РФ ударили по электроподстанции, цехам с БПЛА и порту в Одесской области Минобороны: ВС РФ ударили по электроподстанции, цехам с БПЛА и порту под Одессой

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам энергетической, производственной и портовой инфраструктуры в Одесской области, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Одесской области [поражена]: электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов говорится в сообщении

По данным ведомства, также был поражен цех по производству беспилотников самолетного типа в населенном пункте Великодолинское.

Кроме того, в порту Измаил российские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, которые, по информации Минобороны, использовались для разгрузки грузов военного назначения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября российские войска нанесли удар по двум сухогрузам в Черном море и объектам порта Одессы. По данным оборонного ведомства, пораженные суда перевозили грузы, предназначенные для Вооруженных сил Украины.