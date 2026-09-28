Путин о внешнем давлении на РФ: мы сами всех будем давить

"Мы сами всех будем давить": Путин о внешнем давлении на Россию Путин о внешнем давлении на РФ: мы сами всех будем давить

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин, рассуждая о внешнем давлении на РФ, отметил, что "мы сами на всех будем давить".

Глава государства накануне встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

На встрече Лихачев отметил, что Россия сейчас переживает период движения вперед, и чем сильнее на нее давят, тем более высоких результатов она добивается.

Мы сами всех будем давить заявил Путин в продолжение мысли Лихачева о внешнем давлении

Также российский лидер отметил хорошие результаты работы и перспективы развития "Росатома".