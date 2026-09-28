Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин, рассуждая о внешнем давлении на РФ, отметил, что "мы сами на всех будем давить".
Глава государства накануне встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
На встрече Лихачев отметил, что Россия сейчас переживает период движения вперед, и чем сильнее на нее давят, тем более высоких результатов она добивается.
Мы сами всех будем давитьзаявил Путин в продолжение мысли Лихачева о внешнем давлении
Также российский лидер отметил хорошие результаты работы и перспективы развития "Росатома".