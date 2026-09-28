Путин заявил о готовности России давить в ответ на давление на Росатом

Путин о внешнем давлении на РФ: мы сами будем всех давить Путин заявил о готовности России давить в ответ на давление на Росатом

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на попытки внешнего давления собственными мерами. Об этом он сказал на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Лихачев сообщил, что коллектив Росатома настроен на дальнейшее повышение целевых показателей.

Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен сказал Алексей Лихачев

В ответ Владимир Путин заявил:

Мы сами всех будем давить

Президент также поздравил Лихачева и сотрудников госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал успехов.