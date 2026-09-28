Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на попытки внешнего давления собственными мерами. Об этом он сказал на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.
Лихачев сообщил, что коллектив Росатома настроен на дальнейшее повышение целевых показателей.
Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверенсказал Алексей Лихачев
В ответ Владимир Путин заявил:
Мы сами всех будем давить
Президент также поздравил Лихачева и сотрудников госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал успехов.