Путин: РФ строит атомные энергоблоки на технологиях, которых нет за рубежом

Путин провел встречу с главой Росатома Лихачевым Путин: РФ строит атомные энергоблоки на технологиях, которых нет за рубежом

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.

Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем работника атомной промышленности. Алексей Лихачев доложил президенту о ключевых результатах работы Росатома и развитии атомной отрасли.

По словам президента, планы по наращиванию атомной генерации в структуре энергетики с 16% до 20% в России исполнены​​​.

За рубежом Росатом больше всех в мире строит атомных блоков.

Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатома заявил Владимир Путин

Алексей Лихачев сказал, что выручка Росатома за 10 лет выросла в четыре раза. К 2030 году ее планируется нарастить до 5,5 триллиона рублей.