Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем работника атомной промышленности. Алексей Лихачев доложил президенту о ключевых результатах работы Росатома и развитии атомной отрасли.
По словам президента, планы по наращиванию атомной генерации в структуре энергетики с 16% до 20% в России исполнены.
За рубежом Росатом больше всех в мире строит атомных блоков.
Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатомазаявил Владимир Путин
Алексей Лихачев сказал, что выручка Росатома за 10 лет выросла в четыре раза. К 2030 году ее планируется нарастить до 5,5 триллиона рублей.
В прошлом году заметно превысила 3 триллиона рублей, и это без гособоронзаказасказал глава Росатома