Путин поручил делать все, чтобы ветераны СВО были востребованы в мирной жизни

Путин: надо сделать все, чтобы раненые бойцы СВО были востребованы на гражданке Путин поручил делать все, чтобы ветераны СВО были востребованы в мирной жизни

Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил делать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы в гражданской жизни.

Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности​​​.

В ходе доклада Лихачев рассказал, что развернута большая работа с фондом "Защитники Отечества".