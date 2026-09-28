Москва28 сенВести.Президент РФ Владимир Путин поручил делать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы в гражданской жизни.
Глава государства в понедельник провел встречу с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
В ходе доклада Лихачев рассказал, что развернута большая работа с фондом "Защитники Отечества".
Надо сделать все для того, чтобы они были востребованы и чувствовали себя полноценными людьми. Чтобы и спортом занимались, и работа чтобы была у них достойнаясказал Владимир Путин о раненых бойцах спецоперации