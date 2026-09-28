Путин во время встречи с Лихачевым отметил перспективы Росатома Путин отметил хорошие результаты и перспективы Росатома

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин отметил хорошие результаты работы и перспективы развития госкорпорации "Росатом".

Глава государства в понедельник, 28 сентября, встретился с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.

Знаю, что и результаты хорошие, и экономические результаты, и развитие технологий, и перспективы хорошие. Мы все-таки все, что планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, - мы все планы, которые когда-то наметили, они все исполнены сказал Путин

День работника атомной промышленности отмечается в России ежегодно 28 сентября. Праздник был установлен указом президента в 2023 году.

Ранее сообщалось о том, что глава Росатома объявлен лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова.