Глава Росатома рассказал, что выручка по новым продуктам выросла в 10 раз

Лихачев: за 10 лет в Росатоме выручка по новым продуктам выросла в 10 раз Глава Росатома рассказал, что выручка по новым продуктам выросла в 10 раз

Москва28 сен Вести.Выручка Росатома по новым продуктам за 10 лет возросла в 10 раз, сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

За 10 лет в 10 раз рост выручки по новым продуктам, новым направлениям технологического суверенитета. Это тоже большое достижение, для нас тоже не совсем ожидаемое. Мы готовимся к крупному росту, и таких показателей нам удалось добиться в том числе благодаря санкциям, они делают нас сильнее сказал он

Также Лихачев добавил, что благодаря развитию новых направлений корпорация постоянно наращивает инвестиционную программу. Она одна из крупнейших в стране (1,7 трлн рублей).

В ходе беседы Путин, в свою очередь, отметил хорошие результаты работы и перспективы развития госкорпорации.

Ранее в Росатоме сообщили, что в Китае состоялся энергетический пуск реактора седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС, построенного при участии российских специалистов.