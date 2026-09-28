Москва28 сен Вести.Каждый рубль, вложенный в проекты госкорпорации "Росатом" за рубежом, приносит до двух рублей российской экономике. Об этом сообщил журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, это касается как строительства, так и эксплуатации атомных электростанций в других странах.

Реализуя проекты за рубежом, на рубль, условно говоря, инвестиций в зарубежную атомную электростанцию мы получаем до полутора рублей отдачи в своей экономике на этапе сооружения и до двух рублей - на этапе эксплуатации этой станции сообщил Лихачев

По его словам, Росатом предлагает своим зарубежным партнерам лучшие решения не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

В чем вообще, я считаю, мы просто уникальны - мы предлагаем не только наши сегодняшние лучшие решения, но и зовем наших партнеров в завтрашний день, в четвертое поколение атомной энергетики, в малые станции, в реакторы на быстрых нейтронах, в тематику замыкания ядерного топливного цикла, и открыто предлагаем в этом смысле и кадры готовить в наших вузах, соответствующие завтрашнему вызову подчеркнул Лихачев

Также он сообщил, что Росатом в этом году планирует запустить четыре атомных энергоблока за рубежом.