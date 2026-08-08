Вклад в экономику: как проекты Росатома помогают странам развиваться Росатом: мы не строим атомные станции, мы помогаем развиваться странам-партнерам

Москва8 авг Вести.Атомные проекты российской госкорпорации "Росатом", реализуемые за рубежом, дают импульс для развития экономики в десятках стран мира. Об этом рассказал директор странового офиса Росатома в Республике Беларусь Станислав Левицкий в интервью ИС "Вести".

По методике госкорпорации "Росатом", каждый рубль, который инвестирован в атомную энергетику, приносит в локальную экономику от 2,5 до 4 рублей. Мы не строим атомные станции, мы помогаем нашим странам-партнерам развиваться. И сейчас у нас реализуется свыше 40 проектов по целому ряду направлений рассказал Левицкий

В этом году – пять лет с момента пуска первого энергоблока на атомной электростанции в Белоруссии. За это время она изменила весь энергетический ландшафт страны и открыла новые горизонты для ее развития. Мирный атом дал серьезные конкурентные преимущества для многих отраслей, включая сельское хозяйство, медицину, образование.