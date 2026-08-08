Москва8 авг Вести.Председатель Островецкого районного исполнительного комитета (2024-2026 гг.) Сергей Медзвецкас в интервью ИС "Вести" рассказал, как преобразился город-спутник Белорусской АЭС (БелАЭС) с развитием атомного проекта.

Сегодня на атомной станции работают почти три тысячи человек. Домом для них и их семей стал город-спутник Островец, который тоже рос и менялся, развивая свою инфраструктуру. 15 лет назад это был небольшой сельскохозяйственный поселок, сегодня – промышленный центр всего региона.

Прежде чем возводить АЭС, был разработан генеральный план города. С 2012 года в Островце было построено больше 350 тыс. кв. м жилья. Ни один специалист – будь то инженер на станции или врач местной больницы – в очереди на квартиру не стоит. Появилась и социальная инфраструктура, которой пользуются жители всего района.

Было построено три школы, четыре детских сада, были построены физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, стадион с искусственным покрытием, ледовая площадка. Была полностью реконструирована поликлиника, было построено новое здание районно-клинической больницы рассказал Медзвецкас

В городе построили и межрегиональный медицинский центр, который стал одной из самых современных и оснащенных клиник страны. Мирный атом стал импульсом для развития Островца.