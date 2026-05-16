Директор Балаковской АЭС рассказал о мерах повышения ее безопасности Директор Балаковской АЭС: все больше работы ведется для повышения безопасности

Москва16 мая Вести.Балаковская АЭС в Саратовской области 21 раз признавалась лучшей атомной электростанцией страны. О том, что делается для улучшения безопасности станции, рассказал в интервью ИС "Вести" директор Балаковской АЭС Юрий Максимов.

С 1992 года, когда Балаковскую АЭС в первый раз назвали лучшей в стране, требования и критерии оценки подвергались изменениям. Однако основные из них неизменны.

Если посмотреть на основные критерии, то здесь, конечно, показатели, наверное, все же остаются прежними. Это показатели, связанные с безопасностью, показатели по минимизации воздействия работы атомной станции на персонал, население, окружающую среду. И для этого проводится все больше и больше работы по развитию, повышению культуры производства, культуры безопасности сообщил Юрий Максимов в программе "Горизонты атома"

Безопасность – безусловный приоритет в работе станции, отметил в свою очередь главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин. С учетом этого на станции ведут большую работу по модернизации оборудования и внедрению современных технических решений.