Главный инженер Сиротин рассказал об обновлении оборудования Балаковской АЭС

Москва16 мая Вести.Безопасность - главный приоритет в работе Балаковской АЭС, и с учетом этого на станции проводится большая работа по модернизации оборудования и внедрению современных технических решений. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

Балаковская АЭС, расположенная в Саратовской области, была введена в эксплуатацию в декабре 1985 года.

Безопасность у нас является приоритетом безусловным. Станции уже более 40 лет, и оборудование тоже стареет. Сейчас в новом оборудовании применяются новые современные технические решения. Были заменены статоры генераторов, было заменено тепломеханическое оборудование - это конденсаторы турбин. В реакторном отделении [проведено] обследование корпусов реактора, незаменяемого оборудования. Было множество замен оборудования рассказал Алексей Сиротин в программе "Горизонты атома"

В свою очередь, директор Балаковской АЭС Юрий Максимов рассказал, что предпринимается для улучшения безопасности работы станции.