Гендиректор БелАЭС рассказал о планах по строительству третьего энергоблока Гендиректор БелАЭС Бобович: третий энергоблок атомной станции нужен Белоруссии

Москва8 авг Вести.Генеральный директор Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) Сергей Бобович в интервью ИС "Вести" рассказал о планах по строительству третьего энергоблока.

В этом году – пять лет с момента пуска первого энергоблока на атомной электростанции в Белоруссии. За это время, по словам Бобовича, АЭС выработала 64 млрд киловатт-часов, учитывая, что годовое потребление страны – около 43 млрд.

Сегодня идут переговоры по строительству третьего блока. Мы даже знаем, где будет площадка для него. И очень важно, что он нужен стране отметил гендиректор станции

Сегодня АЭС закрывает 40% потребностей Белоруссии в электричестве. Кроме того, атомный проект дал серьезное развитие многим отраслям, включая сельское хозяйство, медицину, образование.