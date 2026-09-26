Москва26 сен Вести.Мировые темпы роста потребления электроэнергии в 2027 году составят как минимум 4%, а в Китае и Индии они будут еще выше – 5,5% и 7% соответственно. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России", сообщает ИС "Вести".

Многие эксперты называют XXI век веком электричества. Как минимум 4% темпы роста следующего 2027 года. Причем у некоторых стран это более амбициозные цифры, а страны эти из топ-списка: Китай – 5,5 %, ожидаемый рост, Индия – 7%. Атомная энергетика не просто востребована, она должна стать частью глобального энергетического баланса. И здесь у мира нет альтернативы, и страны идут по этому пути сказал Лихачев

Ранее Лихачев заявил, что ввод атомной электростанции "Руппур" обеспечит более 10% потребления электроэнергии для Бангладеш.