Москва25 сен Вести.Ввод атомной электростанции "Руппур" обеспечит более 10% потребления электроэнергии для Бангладеш. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России", сообщает ИС "Вести".

Ввод станции "Руппур" даст более 10% потребления, в котором так нуждается Бангладеш заявил Лихачев

Премьера документального фильма "Атом. Сделано в России" состоится в субботу 26 сентября в 12.00 на канале "Россия 24". Во время работы над уникальным проектом съемочная группа посетила почти все стройплощадки Росатома и проехала почти 100 тысяч километров.