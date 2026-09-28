Москва28 сен Вести.Росатом намерен запустить за рубежом четыре атомных энергоблока, заявил журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

У нас четыре пуска в этом году. Это уже переход от этапа строительства к этапу эксплуатации мощнейших блоков гигаваттного класса. Наша станция – [атомная электростанция] "Руппур". Мы находимся в процессе физического пуска, в шаге от того, чтобы начать подъем мощности и подключить станцию к сети. Но мы сделаем все от нас зависящее и еще больше, чтобы до конца года атомное электричество поступило в сеть Бангладеш. То же самое примерно происходит в Турции: вместе с нашими турецкими партнерами, плечом к плечу, идем к процедуре физпуска, сделаем все, чтобы в этом году начать пусковые операции. Это будет событие, конечно, мирового масштаба. Но я бы не забывал еще о двух пусковых операциях, еще два блока. Первый идет на станции Тяньвань (АЭС в Китае – прим. ред.) и на третьем энергоблоке АЭС "Сюйдапу" в Китае. Мы ожидаем начало пусковых операций к концу года