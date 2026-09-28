Москва28 сен Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев объявлен лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова. Об этом заявлено на торжественной церемонии награждения, которая проходит в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщает ТАСС.

Премия Леденцова учреждена в 2021 году в целях поиска, продвижения и внедрения отечественных наукоемких технологий.

Христофор Семенович Леденцов - предприниматель и меценат конца XIX-начала ХХ века. Он выделял крупные средства на развитие науки, основал различные лаборатории, его сравнивали с Альфредом Нобелем.