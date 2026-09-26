Москва26 сен Вести.Развитие ядерных технологий укрепляет доверие стран друг к другу, поскольку оно связано с необходимостью держать под контролем очень мощные источники энергии. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он добавил, что залогом такого доверия являются честный обмен информацией, а также абсолютная открытость.

Дело не только в межправительственных соглашениях и обязательствах о нераспространении ядерного оружия, а в неиспользовании делящихся материалов в военных целях. Это еще всегда доверие между лидерами, доверие между правительствами, доверие между специалистами-работниками, потому что мы имеем дело с энергией огромной мощности. И держать эту энергию под контролем, поставить ее на службу человечества можно только с "открытым забралом". Честный обмен информацией, абсолютная открытость в технологических, экономических показателях проекта заявил Лихачев

Ранее глава Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон заявила, что все больше европейских государств осознают необходимость развития атомной энергетики. Она привела в пример Италию, Данию, Норвегию и Сербию.