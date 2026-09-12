Лихачев: БРИКС заткнет за пояс всех остальных в сфере атомной генерации

Лихачев уверен, что БРИКС обойдет всех в мире по атомной генерации Лихачев: БРИКС заткнет за пояс всех остальных в сфере атомной генерации

Москва12 сен Вести.Показатели стран БРИКС в совокупности превзойдут всех мировых конкурентов. Объединение будет лидировать в энергопроизводстве, энергопотреблении, в атомной генерации. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил ИС "Вести".

Он пояснил, что БРИКС уже лидирует в атомной энергетике, но потенциал для развития отрасли остается широким.

Темпы прироста атомной генерации в БРИКС просто уникальные. Это значит, что в будущем БРИКС будет не только лидировать по энергопроизводству, энергопотреблению, но и по объемам атомной генерации, просто заткнет за пояс всех остальных пояснил Лихачев

Глава Росатома также добавил, что власти Эфиопии уже намерены ускорить работу по созданию собственной атомной энергетики. Эту страну Россия считает перспективным партнером для налаживания атомного сотрудничества.