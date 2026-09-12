Лихачев: Эфиопия очень хочет ускорить работу по созданию атомной энергетики

В Росатоме сообщили об интересе Эфиопии к ускорению атомного проекта Лихачев: Эфиопия очень хочет ускорить работу по созданию атомной энергетики

Москва12 сен Вести.Эфиопия заинтересована в ускорении работы по созданию собственной атомной энергетики. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил ИС "Вести".

По его словам, первоначальные договоренности между сторонами уже существуют, однако до начала строительства необходимо пройти еще несколько этапов.

[Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али] очень хочет ускорить работу по созданию атомной энергетики в Эфиопии сказал Лихачев

Глава Росатома добавил, что Эфиопия остается одним из перспективных направлений для развития российского атомного сотрудничества за рубежом.

Ранее Лихачев заявил, что Росатом готовится к старту третьего энергоблока индийской атомной электростанции "Куданкулам". По его словам, физический пуск произойдет в феврале-марте 2027 года.