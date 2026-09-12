Лихачев: 3-й блок АЭС "Куданкулам" в 2027 году перейдет к пусковым операциям

В Росатоме рассказали о сроках запуска третьего энергоблока индийской АЭС Лихачев: 3-й блок АЭС "Куданкулам" в 2027 году перейдет к пусковым операциям

Москва12 сен Вести.

Третий энергоблок индийской атомной электростанции "Куданкулам" может перейти к пусковым операциям уже в феврале-марте 2027 года. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

На полях саммита БРИКС он отметил, что АЭС без сомнений будет реализована в контрактные сроки. Слова Лихачева приводит ТАСС.

Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то весной, в феврале-марте, перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставки своего оборудования, более 99% оборудования поставлено сказал глава госкорпорации

Ранее Лихачев заявлял, что госкорпорация ведет практически с каждой страной – участницей БРИКС двусторонние переговоры по развитию партнерств. Кроме того, РФ направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям.