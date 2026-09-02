Лихачев: идем к тому, чтобы первый бетон на Приморской АЭС был уже в 2027 году

Лихачев раскрыл, когда может начаться строительство Приморской АЭС Лихачев: идем к тому, чтобы первый бетон на Приморской АЭС был уже в 2027 году

Москва2 сен Вести.Первый бетон на Приморской атомной электростанции (АЭС) должен появиться уже в следующем году. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев

По его словам, станция будут оснащена энергоблоками с реакторами, мощность каждого из которых составляет 1000 МВт.

Мы идем к тому, чтобы уже первый бетон на Приморской станции – а это будет "тысячник", мегаваттный блок, наш бестселлер и российский, и зарубежный – так вот, чтобы первый бетон у нас был в следующем году, и чтобы в 2032 году первые киловатты пошли в сеть Дальнего Востока сказал Лихачев

Приморская АЭС – планируемая атомная электростанция в Приморском крае. Когда проект будет реализован, станция станет первой и самой мощной стационарной АЭС на Дальнем Востоке. В Росатоме ранее говорили, что первый блок станции планируют сдать в эксплуатацию в 2033 году, второй – в 2035-м.