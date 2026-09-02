Москва2 сен Вести.Власти Хабаровского края ставят цель догнать и перегнать Приморье по атомной энерговооруженности. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

В Приморье планируют построить атомную электростанцию с двумя энергоблоками по 1000 МВт каждый. Первый бетон на Приморской АЭС планируется залить в 2027 году, а ее запуск, по словам Лихачева, намечен на 2032 год. Затем планируется строительство АЭС в Хабаровском крае.

Следующим планом идет уже Хабаровский край, и руководство области очень активно ставит вопрос о том, чтобы, как говорится, догнать и перегнать Приморье с точки зрения атомной энерговооруженности рассказал глава Росатома

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков спрогнозировал, что россияне увидят серьезный скачок в атомной энергетике в ближайшие пять-семь лет.