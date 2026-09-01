Под Мурманском может появиться верфь Росатома для для достройки ПЭБов Лихачев: Росатом хочет возвести под Мурманском свою верфь для достройки ПЭБов

Москва1 сен Вести.Росатом хочет создать под Мурманском собственную верфь для достройки плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Об этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил журналу "Эксперт".

Он отметил, что мир не стоит на месте и перед Россией стоят новые вызовы. В первую очередь речь идет о серийном строительстве ледоколов 22220, потребность в которых будет только расти.

Второй – это пока нами не до конца осмысленный и не до конца посчитанный заказ на плавучие атомные энергоблоки. Одно понимаем точно: это будут десятки плавэнергоблоков. В нынешних физических границах, ограниченных Благовещенским мостом, Балтийский завод просто не сможет переварить весь потенциальный объем… Именно по этой причине мы рассматриваем возможность создания под Мурманском мощностей для достройки плавучих атомных энергоблоков добавил Лихачев

Глава Росатома объяснил, что локация была выбрана неслучайно. Именно рядом с ней расположен "Атомфлот", есть портовая инфраструктура, большой город и ничем не ограниченный выход в океан.

По словам главы госкорпорации, стоимость проекта на данном этапе "очень грубо" оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.