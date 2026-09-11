Лихачев: РФ ждет ответа на предложения по топливу от ряда стран

РФ ждет ответа ряда стран на предложения по топливу, заявил Лихачев Лихачев: РФ ждет ответа на предложения по топливу от ряда стран

Москва11 сен Вести.Россия ожидает реакции ряда стран на предложения по развитию сотрудничества в топливной сфере, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

По его словам, работа в этом направлении идет с Бразилией и Южной Африкой. Кроме того, российские предложения были направлены Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и странам — партнерам по БРИКС, в том числе Малайзии.

Везде на столе лежат наши предложения. И мы надеемся, что будет реакция, будет реакция лидеров, и пойдет работа уже непосредственно над документами, контрактами отметил Лихачев

Он также рассказал, что РФ направила предложения по расширению сотрудничества по АЭС Египту, Индии и КНР.