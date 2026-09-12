Москва12 сен Вести.Темпы роста энергопотребления стран БРИКС поражают, заявил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

В пример он привел Индию: прогнозируется, что к 2050-му году ее энергопотребление вырастет более чем в два с половиной раза.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то, конечно же, темпы роста энергопотребления в странах БРИКС просто поражают сказал глава Росатома

Ранее Лихачев заявил, что третий энергоблок индийской АЭС "Куданкулам" может перейти к пусковым операциям уже в начале 2027 года.