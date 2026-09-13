Лихачев: подчиненные и со мной, и без меня работают как часы

Лихачев заявил, что его подчиненные и без контроля работают как часы Лихачев: подчиненные и со мной, и без меня работают как часы

Москва13 сен Вести.Подчиненные генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева работают слаженно даже во время его отсутствия на рабочем месте. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам главы госкорпорации, связь с подчиненными во время его поездок в командировки нужна, скорее, для его собственного спокойствия, так как он должен быть в курсе всего происходящего.

Подчиненные и со мной, и без меня работают как часы, понимаете. Но я же начальник, я должен быть в курсе, что они делают. Поэтому, скорее, для меня успокоение, а не для них какая-то корректировка заявил Лихачев

Ранее гендиректор Росатома призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить удар боевиков Вооруженных сил Украины по бензовозам с топливом для Запорожской атомной электростанции.