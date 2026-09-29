Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Трутнев отказались от мандатов в ГД

Лавров, Собянин, Поддубный и Львова-Белова отказались от депутатских мандатов Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Трутнев отказались от мандатов в ГД

Москва29 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, военкор Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отказались от депутатских мандатов "Единой России". Это следует из постановления ЦИК РФ.

Во вторник Центризбирком принял постановление о передаче освободившихся мандатов депутатов Госдумы девятого созыва другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка "Единой России".

В приложении к документу указано, что мандаты Лаврова, Собянина, Трутнева, Львовой-Беловой и Поддубного стали вакантными после их отказа.