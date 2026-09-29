ЦИК: семь глав регионов отказались от мандатов ЕР

Главы семи регионов отказались от депутатских мандатов ЦИК: семь глав регионов отказались от мандатов ЕР

Москва29 сен Вести.Ряд российских губернаторов отказались от мандатов депутатов от "Единой России". В их числе главы Свердловской, Оренбургской, Нижегородской, Калужской, Белгородской и Курской областей, а также руководитель Татарстана, следует из постановления ЦИК.

29 сентября Центризбирком решил передать вакантные мандаты депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии.

Среди отказавшихся - губернаторы Свердловской области Денис Паслер, Оренбургской области Евгений Солнцев, Московской области Андрей Воробьев, Ленинградской области Александр Дрозденко, Нижегородской области Глеб Никитин, Калужской области Владислав Шапша, Курской области Александр Хинштейн, а также глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мандаты также не приняли главы ЕАО, Иркутской, Красноярской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Тульской, Псковской, Мурманской и Калининградской областей, а также руководители Мордовии, Дагестана и Северной Осетии.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли 18-20 сентября. В новый состав избраны представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.