Избранные в ГД от КПРФ главы Хакасии и Орловской области отказались от мандатов

Глава Хакасии и губернатор Орловской области не пойдут в Госдуму Избранные в ГД от КПРФ главы Хакасии и Орловской области отказались от мандатов

Москва29 сен Вести.Глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков решили не принимать депутатские мандаты, полученные по спискам КПРФ. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщил член комиссии Константин Мазуревский.

У нас три отказа. Это Коновалов Валентин Олегович - номер два, общефедеральная часть, Клычков Андрей Евгеньевич - номер один, региональная группа номер 21 Брянская область, Курская область и Орловская область, Смоленская область и третий отказ - это Васильев Николай Иванович - кандидат номер один, региональная группа номер 29 Московская область. Это те кандидаты, которые отказались от депутатских мандатов сказал Мазуревский

Николай Васильев, шедший на недавние выборы первым номером в подмосковной региональной группе, был ранее избран в 2021 году и входил во фракцию КПРФ в Госдуме восьмого созыва.

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, четверо представителей первой пятерки списка "Единой России" также откажутся работать в нижней палате. Свои места в Госдуме не станут занимать министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Предпочел депутатскую карьеру из первой пятерки списка ЕР лишь руководитель "Юнармии" Владислав Головин.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что по итогам выборов в Госдуму девятого созыва в нижнюю палату прошли 46 участников специальной военной операции.